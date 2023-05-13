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    ЦСКА дома победил «Торпедо»

    ЦСКА — «Торпедо»: счет матча 3:0, обзор голов

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    ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ на своем поле обыграл «Торпедо» со счетом 3:0.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Армейцы» ушли в отрыв до 40-й минуты. Сначала забил Федор Чалов, после чего Иван Обляков удвоил перевес в счете.

    Календарь и таблица РПЛ

    На 1-й добавленной минуте игры Чалов реализовал пенальти и поставил жирную точку. Через минуту Артем Самсонов получил вторую желтую и оставил гостей в меньшинстве.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Торпедо 3:0
    Голы: 1:0 Фёдор Чалов (5'), 2:0 Oblyakov I. (38'), 3:0 Фёдор Чалов (пенальти) (90+1') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан, Diveyev I., Мойзес, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Хесус Медина, Oblyakov I., Антон Заболотный, Фёдор Чалов Торпедо: Егор Бабурин, Роман Юзепчук, Евгений Шляков, Боян Роганович, Артём Самсонов, Марио Чурич, Александр Орехов, Иван Енин, Давид Караев, Максим Турищев, Илья Стефанович Предупреждения: Марио Чурич (40'), Артём Самсонов (88'), Артём Самсонов (90+2')

    ЦСКА набрал 54 очка. Он занимает 2-е место и на 4 пункта опережает «Ростов». «Торпедо» проиграл четвертый матч подряд и 13 баллами находится на дне таблицы.

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