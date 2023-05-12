Клопп: Без Лиги чемпионов «Ливерпулю» будет сложнее подписывать новичков

Главный тренервысказался относительно борьбы мерсисайдской команды за право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

«В данный момент мы не можем гарантировать участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но все остальное остается неизменным. Это фантастический клуб с действительно хорошей командой и, надеюсь, еще лучше в следующем году.

Это по-прежнему "Ливерпуль", а значит, мы очень привлекательны для многих игроков. Мы не должны забывать об этом. Я не беспокоюсь. Но, конечно, без Лиги чемпионов будет сложнее, особенно в долгосрочной перспективе», — приводит слова Клоппа Goal.