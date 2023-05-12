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    Клопп: Без Лиги чемпионов «Ливерпулю» будет сложнее подписывать новичков

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно борьбы мерсисайдской команды за право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «В данный момент мы не можем гарантировать участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но все остальное остается неизменным. Это фантастический клуб с действительно хорошей командой и, надеюсь, еще лучше в следующем году.

    Это по-прежнему "Ливерпуль", а значит, мы очень привлекательны для многих игроков. Мы не должны забывать об этом. Я не беспокоюсь. Но, конечно, без Лиги чемпионов будет сложнее, особенно в долгосрочной перспективе», — приводит слова Клоппа Goal.

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