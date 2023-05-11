Сулейманова могут дисквалифицировать на 12 матчей за участие в драке после матча в Израиле

Полузащитник «Хапоэля» (Беер-Шева)может получить длительную дисквалификацию, сообщает Ynet.

Российскому футболисту грозит серьезное наказание за участие в массовой драке после матча с «Маккаби» (2:1) в седьмом туре плей-офф чемпионата Израиля.

Шапи могут дисквалифицировать на 12 матчей.

«Это игрок, который с самого начала был вовлечен в инцидент. Я думаю, что, несмотря на извинения, он повел себя как вспыльчивый игрок и требует дисквалификации на 12 матчей», — сказал прокурор о возможном наказании для Сулейманова.

Шапи перешел в «Хапоэль» из «Краснодара» прошлым летом на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Хапоэль» хочет выкупить Сулейманова.