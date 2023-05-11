Сулейманова могут дисквалифицировать на 12 матчей за участие в драке после матча в Израиле

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: globallookpress.com
Российскому футболисту грозит серьезное наказание за участие в массовой драке после матча с «Маккаби» (2:1) в седьмом туре плей-офф чемпионата Израиля.
Шапи могут дисквалифицировать на 12 матчей.
«Это игрок, который с самого начала был вовлечен в инцидент. Я думаю, что, несмотря на извинения, он повел себя как вспыльчивый игрок и требует дисквалификации на 12 матчей», — сказал прокурор о возможном наказании для Сулейманова.
Шапи перешел в «Хапоэль» из «Краснодара» прошлым летом на правах аренды.
Ранее сообщалось, что «Хапоэль» хочет выкупить Сулейманова.