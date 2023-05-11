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    Сулейманова могут дисквалифицировать на 12 матчей за участие в драке после матча в Израиле

    Футбол Хапоэль Б-Ш
    Полузащитник «Хапоэля» (Беер-Шева) Магомед-Шапи Сулейманов может получить длительную дисквалификацию, сообщает Ynet.

    Магомед-Шапи Сулейманов
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    Магомед-Шапи Сулейманов

    Российскому футболисту грозит серьезное наказание за участие в массовой драке после матча с «Маккаби» (2:1) в седьмом туре плей-офф чемпионата Израиля.

    Шапи могут дисквалифицировать на 12 матчей.

    «Это игрок, который с самого начала был вовлечен в инцидент. Я думаю, что, несмотря на извинения, он повел себя как вспыльчивый игрок и требует дисквалификации на 12 матчей», — сказал прокурор о возможном наказании для Сулейманова.

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    • Шапи перешел в «Хапоэль» из «Краснодара» прошлым летом на правах аренды.

    Ранее сообщалось, что «Хапоэль» хочет выкупить Сулейманова.

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