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    Джеко о матче с «Миланом» в ЛЧ: Другие клубы, наверное, думали, что мы вылетим раньше

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    Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал первый полуфинальный матч с «Миланом» в Лиге чемпионов, который состоится 10 мая.

    Эдин Джеко
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    Эдин Джеко

    «Я чувствую спокойствие. Это будут два зрелищных матча.

    Италия и Милан должны гордиться тем, что два клуба из одного города вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Ставки высоки: сыграть в финале в Стамбуле было бы невероятно.

    "Интер" должен играть, как "Интер", особенно в Лиге чемпионов. Мы вышли в полуфинал, обыграв очень хорошие команды, клубы, которые находятся на вершине таблицы [своих чемпионатов] и добивались успеха в прошлом.

    Видя наше положение в Серии А, другие клубы, наверное, думали, что мы вылетим раньше.

    Но мы по-прежнему сосредоточены на цели, мы достигли этой точки и не собираемся останавливаться на достигнутом.

    "Милан" — сильная команда, заслужившая право быть в полуфинале. Я представляю себе две полные эмоций игры, в которых обе команды сделают все возможное, чтобы выйти в финал.

    Мы знаем "Милан", и они знают нас. Мы сильны и у нас есть все, чтобы победить», — сказал нападающий «Интера» Эдин Джеко в интервью пресс-службе УЕФА.

    Эксперты верят в успех «Интера» и даже рассчитывают на его победу с уверенным отрывом. Подробнее в прогнозе. В прогнозе с перчинкой редакция LiveSport ставит на сверхрезультативный исход.

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