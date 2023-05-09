Джеко о матче с «Миланом» в ЛЧ: Другие клубы, наверное, думали, что мы вылетим раньше

Нападающий «Интера»прокомментировал первый полуфинальный матч с «Миланом» в Лиге чемпионов, который состоится 10 мая.

«Я чувствую спокойствие. Это будут два зрелищных матча.

Италия и Милан должны гордиться тем, что два клуба из одного города вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Ставки высоки: сыграть в финале в Стамбуле было бы невероятно.

"Интер" должен играть, как "Интер", особенно в Лиге чемпионов. Мы вышли в полуфинал, обыграв очень хорошие команды, клубы, которые находятся на вершине таблицы [своих чемпионатов] и добивались успеха в прошлом.

Видя наше положение в Серии А, другие клубы, наверное, думали, что мы вылетим раньше.

Но мы по-прежнему сосредоточены на цели, мы достигли этой точки и не собираемся останавливаться на достигнутом.

"Милан" — сильная команда, заслужившая право быть в полуфинале. Я представляю себе две полные эмоций игры, в которых обе команды сделают все возможное, чтобы выйти в финал.

Мы знаем "Милан", и они знают нас. Мы сильны и у нас есть все, чтобы победить», — сказал нападающий «Интера» Эдин Джеко в интервью пресс-службе УЕФА.

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