Зиньковский о судействе в игре с «Зенитом»: Нормальное, по Дуарте нет вопросов

Полузащитник московского «Спартака»не стал критиковать арбитров после поражения от(2:3).

«Ничего не буду говорить. Нормальное судейство. Что касается удаления Дуарте, он вроде бы попал в ногу, поэтому вопросов нет.

Провели хороший матч, бились даже в меньшинстве и сравняли, но на последних минутах Ваня Сергеев забил победный.

Казалось, что ничья более закономерна, но получилось так, как получилось. Никаких разговоров о том, что можно помешать "Зениту" стать чемпионом сегодня не было, мы хотели сыграть от себя и показать хороший футбол.

Думаю, в плане игры это почти получилось, а в плане результата, конечно, нет», — приводит слова Зиньковского ТАСС.