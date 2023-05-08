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    Зиньковский о судействе в игре с «Зенитом»: Нормальное, по Дуарте нет вопросов

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    Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский не стал критиковать арбитров после поражения от «Зенита» (2:3).

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Ничего не буду говорить. Нормальное судейство. Что касается удаления Дуарте, он вроде бы попал в ногу, поэтому вопросов нет.

    Провели хороший матч, бились даже в меньшинстве и сравняли, но на последних минутах Ваня Сергеев забил победный.

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    • Казалось, что ничья более закономерна, но получилось так, как получилось. Никаких разговоров о том, что можно помешать "Зениту" стать чемпионом сегодня не было, мы хотели сыграть от себя и показать хороший футбол.

    Думаю, в плане игры это почти получилось, а в плане результата, конечно, нет», — приводит слова Зиньковского ТАСС.

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