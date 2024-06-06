6 июня в товарищеском матче сыграют сборные Нидерландов и Канады. Начало встречи — в 21:45 мск. Нидерланды — Канада: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Нидерланды

Положение сборной: Команда провела неплохой групповой этап отбора на Евро-2024, а сейчас планомерно готовится к основному этапу турнира. Нидерландам предстоит сыграть 2 товарищеских поединка в ближайшее время.

На чемпионате Европы 2024-го года у Нидерландов не самая простая группа, команда будет выступать против Австрии, Франции и Польши. Перед этим голландцы встретятся с Канадой и Исландией в рамках товарищеских матчей.

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Последние матчи: В прошедшей контрольной встрече Нидерланды проиграли сборной Германии со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 85-й минуте. До этого команда разгромила Шотландию (4:0).

В последних 5-и встречах у Нидерландов только 1 поражение и 4 победы. За этот период команда забила 13 голов и пропустила 2 мяча.

Все прогнозы на Евро-2024

Состояние команды: Нидерланды подходят к Евро-2024 в отличной форме. Команда пройдет проверку на прочность в предстоящем матче с Канадой, где будет ясно, способна ли сборная доминировать в матчах с более слабыми соперниками.

Последний раз Нидерланды проигрывали на своем поле в октябре 2023-го года сборной Франции (1:2). После этого голландцы дважды одерживали победу дома.

Канада

Положение сборной: Команде предстоит сыграть на Кубке Америки в июне, а сейчас Канада сыграет несколько товарищеских матчей перед началом турнира.

На групповом этапе Кубка Америки сборная встретится с Аргентиной, Перу и Чили. До этого Канада встретится с Нидерландами 6-го июня, а потом с Францией 9-го числа.

Последние матчи: В прошедшей встрече Канада одолела Тринидад со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. До этого сборная проиграла Ямайку (3:2).

В последних 5-и матчах Канада трижды проиграла и дважды победила. За этот период сборная сумела забить 9 голов при 10-и пропущенных.

Состояние команды: В последнее время Канада чередует победы с поражениями. Предстоящий матч с Нидерландами отличный повод понять уровень сборной перед Кубком Америки, ведь в 2024-м году канадцы провели только 1 встречу.

В последних 3-х матчах на чужом поле Канада дважды проиграла США (2:3) и Японии (1:4) и 1 раз победила Ямайку.

Статистика для ставок

Нидерланды проиграли только 1 раз в последних 5-и встречах

В 4-х из 5-и последних матчей Канада пробивала тотал 2.5 больше

Нидерланды выиграли 2 последних домашних матча

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров:Нидерланды — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа Канады — в 7.30.

ТБ 2,5 оценивается в 1.62, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.30

Прогноз: Можно предположить, что Нидерланды не оставят шансов канадцам.

Ставка: Победа Нидерландов с форой (-1.5) за 2.12.

Прогноз: Хозяева точно забьют парочку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал Нидерландов 2 больше за 1.85.