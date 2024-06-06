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    Пропустит ли Египет первый гол в отборе ЧМ-2026?

    Египет — Буркина-Фасо. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, отбор ЧМ-2026, 6 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Египта
    Прогноз и ставки на Египет — Буркина-Фасо
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    Сборная Египта
    6 июня в Каире пройдет матч третьего тура первого отборочного раунда в африканской зоне, в котором сборная Египта сыграет против команды Буркина-Фасо. Начало — в 22:00 по мск. Египет — Буркина-Фасо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 06 Июня 2024 года

    Египет

  • Каир
    •  Египет 22:00 Буркина-Фасо

    Буркина-Фасо

  • Уагадугу
    •

    Египет

    Турнирное положение: Эта сборная после двух туров лидирует в своей отборочной группы, набрав шесть очков из шести возможных.

    Национальная команда Египта смогла выиграть оба проведенных поединка с общим счетом 8:0, одолев дома 6:0 Джибути и 2:0 в гостях Сьерре-Леоне.

    Последние матчи: Последний раз «фараоны» собирались в марте этого года, проведя тогда два товарищеских поединка. Сперва в них они обыграли сборную Новой Зеландии со счетом 1:0, а затем уступили Хорватии 2:4. До этого они выступали на Кубке африканский наций, где завершили выступление на стадии 1/8 финала, проиграв там по пенальти ДР Конго.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Сборная Египта проиграла свой последний проведенный матч. но перед этим она имела 10-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах и с учетом основного времени. За это время она расписала четыре мировые и добилась шести выигрышей. А забивная серия команды состоит из 21 матча кряду.

    Буркина-Фасо

    Турнирное положение: Данная национальная команда сейчас в квалификационной группе идет на втором месте, имея в активе четыре очка.

    Сборная Буркина-Фасо набрала их в домашней игре с Гвинеей-Бисау 1:1 и в выездной с Эфиопией — 3:0.

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    • Последние матчи: «Жеребята» также свои последние матчи провели в марте этого года, отыграв два товарищеских поединка. В них они сперва потерпели фиаско от сборной Ливии со счетом 1:2, а затем расписали мировую с Нигером 1:1. На КАН-2024 они тоже вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв Мали 1:2.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

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    Состояние команды: Сборная Буркина-Фасо к этой игре подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписала две ничьи и потерпела три поражения. А выиграть она смогла лишь трижды за прошедшие десять встреч во всех турнирах и две победы были в официальных матчах. А не забивала команда только в одном случае из десяти предыдущих.

    Статистика для ставок

    • Египет выиграл у Буркина-Фасо во всех четырех очных противостояниях

    • Трижды в этих поединках были зафиксированы низовые исходы

    • В двух из четырех этих поединков забивали обе стороны

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: На Египта букмекеры дают коэффициент 1.39. Ничья оценена в 4.50, а победа Буркина-Фасо оценена в 8.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 1.88 соответственно.

    Прогноз: Так как на поле сойдутся весьма забивные команды, то от них вполне можно ожидать обмена результативными ударами. Общем, ставим на обмен голами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.27.

    Прогноз: И также здесь еще ставим на уверенный выигрыш египтян, которые пока только обыгрывали предстоящего противника.

    Ставка: победа Египта с форой (-1,5) за 2.06.

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    Египет — Буркина-Фасо. 6 июня в Каире пройдет матч третьего тура первого отборочного раунда в африканской зоне, в котором сборная Египта сыграет против команды Буркина-Фасо. Начало — в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч Египет — Буркина-Фасо с коэффициентом 2.27.
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