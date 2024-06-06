В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Гибралтар — Уэльс

Футбол. Товарищеский матч

Гибралтар постоянно проигрывает и не забивает. Предстоящая встреча исключением не станет. Интрига одна — сколько голов в итоге пропустит карликовая сборная.

Проигрышная серия Гибралтара составляет 13 матчей. У команды ужасная оборона. К примеру, ранее в матче квалификации Евро-2024 с Францией Гибралтар пропустил 14 мячей.

Уэльс весной разочаровал фанатов. Команда не смогла выйти на Евро-2024. В решающем стыковом матче валлийцы в серии пенальти уступили сборной Польши.

Во встрече с Гибралтаром у Уэльса есть возможность провести эксперименты и отработать новые игровые связи. Скорее всего, будет разгром. Напомним, в октябре 2023 года валлийцы в товарищеском матче обыграли Гибралтар со счетом 4:0.

Ставка: Победа Уэльса с форой (-3) за 1.40.

Нидерланды — Канада

Футбол. Товарищеский матч

Нидерланды готовятся сыграть в очень сложной группе на Евро-2024. Оранжевые попали в квартет с Австрией, Францией и Польшей. Первоначальная цель — выйти в плей-офф, а дальше всё зависит от формы голландской команды.

Весной Нидерланды провели два товарищеских матча. Сначала была разгромная победа над Шотландией со счетом 4:0. Затем оранжевые уступили Германии 1:2.

Канада способна потрепать нервы оранжевым. Команду не стоит недооценивать. Букмекеры считают фаворитом Нидерланды, но не всё так однозначно.

Последний матч Канада провела с Тринидадом и Тобаго в Лиге наций КОНКАКАФ. Встреча состоялась 23 марта. Тогда канадцы одержали победу со счетом 2:0.

Ставка: Победа Канады с форой (+1.5) за 1.45.

Иордания — Таджикистан

Футбол. Товарищеский матч

Иордания в марте порадовала фанатов в квалификации ЧМ-2026. Команда одержала две победы над Пакистаном. Иорданцы за 180 минут забили 10 голов и не пропустили ни одного мяча.

В предстоящей встрече с Таджикистаном Иордания является фаворитом. Стоит отметить атаку команды. Скорее всего, хозяева порадуют болельщиков победой.

Все прогнозы на футбол

Таджикистан неплохо играет на выезде. В последних десяти гостевых матчах сборная проиграла всего три раза. С Иорданией будет серьезная борьба.

Весной Таджикистан провел два матча с Саудовской Аравией. Сначала команда уступила со счетом 0:1, а потом сыграла вничью 1:1.

Последний раз сборные встречались друг с другом в этом году 2 февраля. Тогда Таджикистан проиграл Иордании 0:1.

Ставка: Победа Иордании за 1.51.

Общий коэффициент — 3.06.