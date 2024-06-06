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    Уэльс разгромит Гибралтар, Иордания разберется с Таджикистаном

    Экспресс дня 6 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 6 июня
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    Сборная Таджикистана
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Гибралтар — Уэльс

    Футбол. Товарищеский матч

    Гибралтар постоянно проигрывает и не забивает. Предстоящая встреча исключением не станет. Интрига одна — сколько голов в итоге пропустит карликовая сборная.

    Проигрышная серия Гибралтара составляет 13 матчей. У команды ужасная оборона. К примеру, ранее в матче квалификации Евро-2024 с Францией Гибралтар пропустил 14 мячей.

    Уэльс весной разочаровал фанатов. Команда не смогла выйти на Евро-2024. В решающем стыковом матче валлийцы в серии пенальти уступили сборной Польши.

    Во встрече с Гибралтаром у Уэльса есть возможность провести эксперименты и отработать новые игровые связи. Скорее всего, будет разгром. Напомним, в октябре 2023 года валлийцы в товарищеском матче обыграли Гибралтар со счетом 4:0.

    Ставка: Победа Уэльса с форой (-3) за 1.40.

    Нидерланды — Канада

    Футбол. Товарищеский матч

    Нидерланды готовятся сыграть в очень сложной группе на Евро-2024. Оранжевые попали в квартет с Австрией, Францией и Польшей. Первоначальная цель — выйти в плей-офф, а дальше всё зависит от формы голландской команды.

    Весной Нидерланды провели два товарищеских матча. Сначала была разгромная победа над Шотландией со счетом 4:0. Затем оранжевые уступили Германии 1:2.

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    Канада способна потрепать нервы оранжевым. Команду не стоит недооценивать. Букмекеры считают фаворитом Нидерланды, но не всё так однозначно.

    Последний матч Канада провела с Тринидадом и Тобаго в Лиге наций КОНКАКАФ. Встреча состоялась 23 марта. Тогда канадцы одержали победу со счетом 2:0.

    Ставка: Победа Канады с форой (+1.5) за 1.45.

    Иордания — Таджикистан

    Футбол. Товарищеский матч

    Иордания в марте порадовала фанатов в квалификации ЧМ-2026. Команда одержала две победы над Пакистаном. Иорданцы за 180 минут забили 10 голов и не пропустили ни одного мяча.

    В предстоящей встрече с Таджикистаном Иордания является фаворитом. Стоит отметить атаку команды. Скорее всего, хозяева порадуют болельщиков победой.

    Все прогнозы на футбол

    Таджикистан неплохо играет на выезде. В последних десяти гостевых матчах сборная проиграла всего три раза. С Иорданией будет серьезная борьба.

    Весной Таджикистан провел два матча с Саудовской Аравией. Сначала команда уступила со счетом 0:1, а потом сыграла вничью 1:1.

    Последний раз сборные встречались друг с другом в этом году 2 февраля. Тогда Таджикистан проиграл Иордании 0:1.

    Ставка: Победа Иордании за 1.51.

    Общий коэффициент — 3.06.

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    Экспресс дня 6 июня. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 6 июня с коэффициентом 3.06.
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