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    Сможет ли сборная России победить Беларусь?

    Беларусь — Россия. Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Беларусь — Россия
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    Константин Тюкавин (сборная России)
    7 июня в товарищеском матче сыграют сборные Беларуси и России. Начало игры — в 20:00 мск. Беларусь — Россия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Июня 2024 года

    Белоруссия

  • Минск
    •  Белоруссия 19:00 Россия

    Россия

  • Москва
    •

    Беларусь

    Турнирное положение: белорусская национальная команда средне выступила в отборе на Евро-2024.

    Главная команда Беларуси смогла набрать 12 очков и финишировала на четвертом месте в турнирной таблице.

    Белоруссия — Россия: коэффициенты букмекеров

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    Белорусы смогли за десять матчей девять раз поразить ворота соперника и 14 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в марте белорусская «националка» провела два товарищеских матча — она сыграла вничью с Мальтой (0:0) и уступила Черногории (0:2).

    В конце прошлого года Беларусь смогла в отборе к Евро-2024 переиграть Косово (1:0) и Андорру« (1:0).

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    До этого же сборная Беларуси сыграла вничью с командами Швейцарии (3:3) и Румынии (0:0).

    Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты "белых крыльев".

    Состояние команды: подопечные Карлоса Алоса Феррера пока что проводят только товарищеские матчи, однако в конце года будут участвовать в Лиге наций.

    Соперниками белорусов по Лиге С будут сборные Болгарии, Люксембурга и Северной Ирландии. Думается, что они могут побороться даже за выход в Лигу В.

    Этот матч, а также встреча с Израилем 11 июня, будут носить характер подготовительных к официальным поединкам.

    Россия

    Турнирное положение: россияне уже долгое время проводят исключительно товарищеские поединки.

    Последним официальным турниром была еще квалификация к ЧМ-2022, с которой главная команда России была в итоге снята.

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    • В ближайшее время вряд ли что-то изменится и российская "националка" продолжит проводить только товарищеские матчи.

    Последние матчи: в марте национальная команда России разгромила в спарринге Сербию (4:0), а поединок с Парагваем был отменен.

    В конце прошлого года Россия также разбила Куба (8:0), но сыграла вничью с Кенией (2:2).

    До этого же сборная России переиграла Камерун (1:0), но расписала мировую с Катаром (1:1).

    Не сыграют: главный тренер команды Валерий Карпин сможет рассчитывать на всех футболистов, которые есть у него в распоряжении.

    Состояние команды: оценивать его сложно, поскольку команда не принимает участие в официальных встречах, однако победа над Сербией говорит о многом.

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    Также пока неизвестны следующие соперники сборной России, однако точно можно сказать, что вряд ли это будут европейские коллективы.

    Статистика для ставок

    • Беларусь проиграла только 1 матч из последних 6

    • Россия не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • Россия ни разу не проигрывала Беларуси в очных матчах

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа Беларуси — в 5.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

    Прогноз: россияне, безусловно, сильнее белорусов и должны добывать победу в этой игре.

    Ставка: победа сборной России за 1.70.

    Прогноз: это товарищеский матч, поэтому должно быть зрелищно и с большим количеством забитых мячей.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.50.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Беларусь — Россия. 7 июня в товарищеском матче сыграют сборные Беларуси и России. Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Беларусь — Россия с коэффициентом 1.70.
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