Белоруссия
Россия
Беларусь
Турнирное положение: белорусская национальная команда средне выступила в отборе на Евро-2024.
Главная команда Беларуси смогла набрать 12 очков и финишировала на четвертом месте в турнирной таблице.
Белоруссия — Россия: коэффициенты букмекеров
Белорусы смогли за десять матчей девять раз поразить ворота соперника и 14 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в марте белорусская «националка» провела два товарищеских матча — она сыграла вничью с Мальтой (0:0) и уступила Черногории (0:2).
В конце прошлого года Беларусь смогла в отборе к Евро-2024 переиграть Косово (1:0) и Андорру« (1:0).
До этого же сборная Беларуси сыграла вничью с командами Швейцарии (3:3) и Румынии (0:0).
Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты "белых крыльев".
Состояние команды: подопечные Карлоса Алоса Феррера пока что проводят только товарищеские матчи, однако в конце года будут участвовать в Лиге наций.
Соперниками белорусов по Лиге С будут сборные Болгарии, Люксембурга и Северной Ирландии. Думается, что они могут побороться даже за выход в Лигу В.
Этот матч, а также встреча с Израилем 11 июня, будут носить характер подготовительных к официальным поединкам.
Россия
Турнирное положение: россияне уже долгое время проводят исключительно товарищеские поединки.
Последним официальным турниром была еще квалификация к ЧМ-2022, с которой главная команда России была в итоге снята.
В ближайшее время вряд ли что-то изменится и российская "националка" продолжит проводить только товарищеские матчи.
Последние матчи: в марте национальная команда России разгромила в спарринге Сербию (4:0), а поединок с Парагваем был отменен.
В конце прошлого года Россия также разбила Куба (8:0), но сыграла вничью с Кенией (2:2).
До этого же сборная России переиграла Камерун (1:0), но расписала мировую с Катаром (1:1).
Не сыграют: главный тренер команды Валерий Карпин сможет рассчитывать на всех футболистов, которые есть у него в распоряжении.
Состояние команды: оценивать его сложно, поскольку команда не принимает участие в официальных встречах, однако победа над Сербией говорит о многом.
Также пока неизвестны следующие соперники сборной России, однако точно можно сказать, что вряд ли это будут европейские коллективы.
Статистика для ставок
- Беларусь проиграла только 1 матч из последних 6
- Россия не проигрывает на протяжении 5 матчей
- Россия ни разу не проигрывала Беларуси в очных матчах
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа Беларуси — в 5.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.
- 2.12Нидерланды — Канада: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.27Египет — Буркина-Фасо: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 4.95Кто выиграет Евро-2024: прогноз и ставка14/06/2024 в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: россияне, безусловно, сильнее белорусов и должны добывать победу в этой игре.
Ставка: победа сборной России за 1.70.
Прогноз: это товарищеский матч, поэтому должно быть зрелищно и с большим количеством забитых мячей.
Ставка: тотал больше 3 за 2.50.