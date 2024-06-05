Тудор покинул пост главного тренера «Лацио»

Главный тренер «Лацио»ушел в отставку, сообщил официальный сайт «орлов».

«Клуб благодарит тренера за проделанную работу и желает ему личных и профессиональных успехов в дальнейшей жизни», — написано в заявлении «Лацио».

46-летний хорватский специалист возглавил «Лацио» только в марте 2024 года после увольнения Маурицио Сарии, под его руководством римляне закончили сезон в Серии А на седьмой строчке с 61 очком.

Календарь и таблица Серии А

Помимо «Лацио» Тудор работал также с хорватским «Хайдуком», «Марселем», ПАОКом, «Карабюкспором», «Галатасараем», «Удинезе» и «Вероной».