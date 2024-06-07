В рамках товарищеского матча 7 июня пройдет игра Армения — Казахстан. Начало — 19:00 (мск). Армения — Казахстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Армения

Турнирное положение: Армения не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла четвертое место в группе.

По итогам восьми матчей команда набрала восемь очков и отстала от проходной второй строчки на восемь баллов, а также проиграла третьему Уэльсу четыре пункта.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи уступила Словении (1:2) на чужом поле.

Эта неудача продлила серию поражений коллектива до четырех поединков, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и две контрольные игры.

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних девяти матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Армения ни разу не выиграла при семи поражениях и двух ничьих.

Очевидно, что такая форма не обещает хозяевам хороших шансов на успех, поэтому даже ничья будет для них хорошим результатом на фоне таких результатов.

Лукас Селараян стал лучшим бомбардиром команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

Казахстан

Турнирное положение: Казахстан не смог пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где занял четвертое место в группе.

Команда лишь на четыре очка отстала от проходной второй строчки. Пробиться через плей-офф благодаря успехам в Лиге наций ей не удалось из-за поражения в полуфинале Греции (0:5).

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение от Люксембурга (1:2) на чужом поле.

Эта неудача оформила мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на отбор на Евро-2024 и контрольные игры.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних четырех матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Казахстан трижды проиграл лишь при одной победе.

Очевидно, что это не лучшая форма, однако соперник демонстрирует еще более слабые результаты, так что шансы на успех определенно есть.

Бактиер Зайнутдинов — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Армении забивали обе команды

в четырех последних матчах Армения проиграла

в шести из семи последних матчей Казахстана забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.40, победа Казахстана — в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в четырех из пяти их последних поединков.

В четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей Казахстана сыграл именно такой расклад.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.