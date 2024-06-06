Ройс близок к переходу в клуб МЛС

Бывший атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии»может продолжить карьеру в Северной Америке.

Ройс близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в калифорнийском клубе довольны тем, как продвигаются переговоры с немецким футболистом.

В «Гэлакси» почти не сомневаются, что Ройс в ближайшее время пополнит состав команды.

Напомним, Ройс стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Боруссией». Ранее сообщалось, что, помимо МЛС, у него есть варианты продолжения карьеры в Европе и Саудовской Аравии.