Ройс близок к переходу в клуб МЛС

Марко Ройс Фото: globallookpress.com
Ройс близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, в калифорнийском клубе довольны тем, как продвигаются переговоры с немецким футболистом.
В «Гэлакси» почти не сомневаются, что Ройс в ближайшее время пополнит состав команды.
Напомним, Ройс стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Боруссией». Ранее сообщалось, что, помимо МЛС, у него есть варианты продолжения карьеры в Европе и Саудовской Аравии.