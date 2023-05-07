«Манчестер Юнайтед» в рамках 35-го тура чемпионата Англии сыграет в гостях против «Вест Хэма». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 21:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Вест Хэм»

Лондонский клуб продолжает борьбу за выживание в текущем сезоне и на данный момент занимает 15-е место в таблице, набрав 34 очка. Отрыв от зоны вылета составляет 4 балла. На счету «Вест Хэма» 9 побед, 7 ничьих и 18 поражений в 34-х матчах чемпионата. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 37:50.

В крайнем матче подопечные Дэвида Мойеса в перенесенной игре 28-го тура с разгромным счетом проиграли на выезде «Манчестер Сити» (0:3). «Молотобойцы» продержались ровно тайм, после чего пропустили трижды после перерыва от Аке, Холанна и Фодена.

Это поражение стало для «Вест Хэма» третьим подряд в АПЛ после проигрыша «Ливерпулю» дома (1:2) и голевой перестрелки в лондонском дерби против «Кристал Пэлас» (3:4). Последний раз молотобойцы праздновали победу 23 апреля, разгромив на выезде «Борнмут» в рамках 34-го тура АПЛ (4:0).

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» после 33-х сыгранных матчей занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету «Манчестер Юнайтед» 63 очка: 19 побед, 6 ничьих и 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 49:40.

В минувший четверг подопечные Эрика тен Хага играли на выезде перенесенный матч 28-го тура против «Брайтона» (0:1). Встреча шла к нулевой ничьей, однако уже в компенсированное ко второму тайме время главный арбитр назначил пенальти в ворота «красных дьяволов», который реализовал Макалистер.

«Манчестер Юнайтед» прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая насчитывала 5 матчей. За этот период команд Эрика тен Хага одержала 4 победы и один раз сыграла вничью.

Личные встречи

В первом круге «Манчестер Юнайтед» дома с минимальным счетом переиграл своего соперника (1:0). Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных дьяволов» 7 побед, «Вест Хэм» выиграл 2 встречи и еще один раз команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.05.