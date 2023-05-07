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    «Манчестер Юнайтед» одолеет «молотобойцев»

    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, АПЛ, 7 мая 2023 года

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    Каземиро
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 мая, начало — в 21:00 мск. «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Мая 2023 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 21:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» проводят довольно противоречивый сезон. Нынешнее 15 место можно назвать провалом, да и место под солнцем еще нужно отстоять.

    «Вест Хэм» слишком часто пропускает. В 34 поединках в воротах лондонцев побывало уже 50 мячей.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Манчестер Юнайтед

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  • 3.453.702.05Бонус$9500
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    Минувший тур команда провела неудачно. «Вест Хэм» по всем статьям уступил рвущемуся к чемпионству «Манчестер Сити» (3:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Манчестер Юнайтед» для команды традиционно складываются довольно сложно. Три последних очных поединка были проиграны.

    В этой встрече хозяева явно намерены активно атаковать. Тем паче, «Вест Хэм» еще сражается за сохранение прописки в АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед»

    Команда Эрика тен Хага проводит непростой турнирный отрезок. Борьба за 3 место в самом разгаре, однако манкунианцы отстают от «Ньюкасла» на 2 очка.

    «Манчестер Юнайтед» имеет проблемы с реализацией. В 33 сыгранных матчах команда тен Хага отличилась всего 49 мячами.

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    • Минувший тур АПЛ принес команде форменное разочарование. «Манчестер Юнайтед» на выезде минимально уступил «Брайтону».

    До того «Манчестер Юнайтед», тоже минимально, обыграл «Астон Виллу». Да и лазарет команды переполнен.

    Гостям нужно активно атаковать, иначе 3 место уплывет быстро. Команда тен Хага явно будет пытаться забить быстрый гол.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Вест Хэма» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.75.

    Команда тен Хага сражается за 3 место, и наверняка постарается уверенно сыграть не только в атаке, а и в обороне.

    Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.

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    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» одолеет «молотобойцев»
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