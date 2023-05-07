«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 мая, начало — в 21:00 мск. «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» проводят довольно противоречивый сезон. Нынешнее 15 место можно назвать провалом, да и место под солнцем еще нужно отстоять.

«Вест Хэм» слишком часто пропускает. В 34 поединках в воротах лондонцев побывало уже 50 мячей.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 1X2Новым игрокам 3.453.702.05Бонус$9500

Минувший тур команда провела неудачно. «Вест Хэм» по всем статьям уступил рвущемуся к чемпионству «Манчестер Сити» (3:0).

Все прогнозы на АПЛ

Матчи с «Манчестер Юнайтед» для команды традиционно складываются довольно сложно. Три последних очных поединка были проиграны.

В этой встрече хозяева явно намерены активно атаковать. Тем паче, «Вест Хэм» еще сражается за сохранение прописки в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Эрика тен Хага проводит непростой турнирный отрезок. Борьба за 3 место в самом разгаре, однако манкунианцы отстают от «Ньюкасла» на 2 очка.

«Манчестер Юнайтед» имеет проблемы с реализацией. В 33 сыгранных матчах команда тен Хага отличилась всего 49 мячами.

Минувший тур АПЛ принес команде форменное разочарование. «Манчестер Юнайтед» на выезде минимально уступил «Брайтону».

До того «Манчестер Юнайтед», тоже минимально, обыграл «Астон Виллу». Да и лазарет команды переполнен.

Гостям нужно активно атаковать, иначе 3 место уплывет быстро. Команда тен Хага явно будет пытаться забить быстрый гол.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.05.

На викторию «Вест Хэма» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.75.

Команда тен Хага сражается за 3 место , и наверняка постарается уверенно сыграть не только в атаке, а и в обороне.

Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.