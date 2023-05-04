«Эмполи» — «Болонья»: счет матча 3:1, обзор голов

одержал победу над(3:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

Уже на 1-й минуте встречи хозяева открыли счет. Защитник «Болоньи» Джон Лукуми хотел сделать прострел, но попал в свои ворота — это автогол.

На 45+1-й минуте футболисты «Эмполи» удвоили свое преимущество. После штрафного полузащитник команды Жан-Даниэль Акпа Акпро забил гол ударом головой — 2:0.

На 68-й минуте встречи полузащитник хозяев Николо Камбьяги отличился точным ударом и забил 3-й гол своей команды.

На 88-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Эмполи». Одиннадцатиметровый удар реализовал нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини.

После этого матча «Эмполи» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А (35 очков). «Болонья» — на 9-й строчке (45).