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    «Эмполи» разгромил «Болонью» в матче Серии А

    «Эмполи» — «Болонья»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Эмполи» одержал победу над «Болоньей» (3:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

    «Эмполи»
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    «Эмполи»

    Уже на 1-й минуте встречи хозяева открыли счет. Защитник «Болоньи» Джон Лукуми хотел сделать прострел, но попал в свои ворота — это автогол.

    На 45+1-й минуте футболисты «Эмполи» удвоили свое преимущество. После штрафного полузащитник команды Жан-Даниэль Акпа Акпро забил гол ударом головой — 2:0.

    На 68-й минуте встречи полузащитник хозяев Николо Камбьяги отличился точным ударом и забил 3-й гол своей команды.

    На 88-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Эмполи». Одиннадцатиметровый удар реализовал нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини.

    После этого матча «Эмполи» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А (35 очков). «Болонья» — на 9-й строчке (45).

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