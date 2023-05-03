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    РПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку апреля

    Футбол Зенит Спартак Краснодар ЦСКА Ахмат
    Российская Премьер-лига назвала имена претендентов на приз лучшему игроку по итогам апреля.

    Малком
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    Малком

    В список попали полузащитник «Зенита» Малком (6 голов и 2 передачи в 5 матчах), нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (4 гола и 3 передачи в 5 матчах), форвард «Спартака» Александр Соболев (5 голов и 1 передача в 4 матчах), полузащитник ЦСКА Иван Обляков (4 гола и 2 передачи в 5 матчах), вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия (5 матчей, 3 сухие игры).

    Голосование среди болельщиков проходит на странице РПЛ в социальной сети ВКонтакте.

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    • Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признаётся победитель голосования среди экспертов РПЛ.

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