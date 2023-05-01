Петржела: Дзюба — молодой игрок для российской Премьер-лиги

Бывший главный тренероценил дальнейшие перспективы нападающегов РПЛ.

«Дзюба — молодой игрок для российской Премьер-лиги. Клуб без проблем продлит с ним соглашение. Он может забивать больше мячей и играть еще дольше. Для него нет никаких проблем.

Русский чемпионат гораздо слабее турецкого. Поэтому он там не выделялся. "Галатасарай", "Фенербахче", "Бешикташ" — качественные команды, которые постоянно играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Знаю, что Артем не быстрый футболист, но мощный. Мне не нравится такое, я люблю другой футбол. Мне нравились Кержаков и Аршавин. Они скоростные игроки. Сейчас таких нет в России», — приводит слова Петржелы Sport24.