«Лестер» — «Эвертон»: счет матча 2:2, обзор голов

Джейми Варди Фото: globallookpress.com
На голы Чаглара Сеюнджю и Джейми Варди гости ответили точными ударами Доминика Кальверт-Льюина и Алекса Ивоби.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Лестер — Эвертон 2:2
Голы: 0:1 Доминик Калверт-Льюин (пенальти) (15'), 1:1 Чаглар Сёюнджю (22'), 2:1 Джейми Варди (33'), 2:2 Алекс Айуоби (54') Лестер: Даниэль Иверсен, Тимоти Кастань, Ваут Фас, Чаглар Сёюнджю, Люк Томас (Виктор Кристансен, 88'), Бубакари Сумаре, Вильфред Ндиди (Патсон Дака, 61'), Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Харви Льюис Барнс (Деннис Прает, 88'), Джейми Варди Эвертон: Дуайт Макнил, Доминик Калверт-Льюин, Алекс Айуоби, Абдулайе Дукуре, Идрисса Гейе, Джеймс Гарнер, Виталий Миколенко, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Шеймус Коулман (Нэйтан Паттерсон, 45'), Джордан Пикфорд Предупреждения: Бубакари Сумаре (44'), Люк Томас (53'), Идрисса Гейе (56'), Джеймс Мэддисон (89'), Виктор Кристансен (90 + 2')
«Лестер» с 30 очками занимает шестнадцатое место в турнирной таблице. «Эвертон» (29 очков) — девятнадцатый.