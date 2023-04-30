ПСВ — «Аякс»: счет матча 1:1 (3:2 П), обзор голов

Основное время матча закончилось вничью 1:1. Автогол Джарреда Брэнтуэйта вывел «Аякс» вперед, а Торган Азар выровнял положение.
В серии пенальти ПСВ одержал победу со счетом 3:2.
Футбол. Нидерланды. Кубок
Аякс — ПСВ 1:1
Голы: 1:0 Джеррэд Брэнтуэйт (автогол) (42'), 1:1 Торган Азар (67'), 1:1 Душан Тадич (пенальти) (120 + 1'), 1:1 Торган Азар (пенальти) (120 + 1'), 2:2 Мика Годтс (пенальти) (120 + 1'), 2:2 Анвар Эль-Гази (пенальти) (120 + 1'), 2:3 Фабиу Силва (пенальти) (120 + 1') Аякс: Херонимо Рульи, Хорхе Санчес (Девин Ренс, 46'), Юрриен Тимбер, Эдсон Альварес, Jorrel Hato (Овен Вейндал, 75'), Дави Классен (Сильвано Вос, 115'), Флориан Гриллич (Кэлвин Бейсси, 68'), Стивен Бергёйс (Шику Консейсау, 75'), Душан Тадич, Стивен Бергвейн (Мика Годтс, 115'), Брайан Бробби ПСВ: Люк де Йонг (Фабиу Силва, 106'), Гус Тиль (Анвар Эль-Гази, 59'), Ксави Симонс (Эрик Гутьеррес, 98'), Джой Веерман, Ибраим Сангаре, Жоан Бакайоко (Торган Азар, 59'), Патрик ван Анхольт, Джеррэд Брэнтуэйт, Рамальо, Джордан Тезе (Филипп Мвене, 76'), Йоэль Дроммель Предупреждения: Хорхе Санчес (30'), Эдсон Альварес (37'), Люк де Йонг (43'), Стивен Бергвейн (45'), Джордан Тезе (45'), Девин Ренс (60'), Андре Рамальо Силва (79'), Ксави Симонс (90 + 2'), Анвар Эль-Гази (92'), Овен Вейндал (95'), Патрик ван Анхольт (120 + 1')
ПСВ в 11-й раз в своей истории выиграл трофей. Это вторая победа подряд в турнире для «крестьян». Ранее команда Рууда ван Нистелроя выиграла Суперкубок страны.