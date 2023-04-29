«Велес» — «Шинник»: счет матча 1:1, обзор гола

На автогол Дмитрия Михайленко хозяева ответили точным ударом Джамала Дибиргаджиева.
Футбол. Россия. ФНЛ
Велес — Шинник 0:1
Голы: 1:0 Сергей Бабкин (9'), 1:1 Малком (пенальти) (19'), 1:2 Клаудиньо (30'), 1:3 Малком (55'), 1:4 Малком (68'), 1:5 Малком (74') Велес: Иван Ломаев, Александр Зуев, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Николай Рассказов, Гленн Бейл, Сергей Бабкин, Роман Ежов, Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко Шинник: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Матео Кассьерра, Андрей Мостовой Предупреждения: Гленн Бейл (18'), Дмитрий Цыпченко (39'), Гленн Бейл (41'), Николай Рассказов (51'), Амар Рахманович (72')
После этой игры «Шинник» набрал 37 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У «Велеса» 29 пунктов и 15-я строчка.