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    «Спартак» и «Ростов» разошлись миром в матче РПЛ

    «Спартак» — «Ростов»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

    «Спартак» — «Ростов»
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    «Спартак» — «Ростов»

    Единственный гол был забит на 80-й минуте встречи. Голевым ударом отличился полузащитник «Ростова» Александр Селява.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Ростов 1:1
    Голы: 0:1 Александр Селява (80'), 1:1 Александр Соболев (90+4') Спартак: Александр Селихов, Алексис Дуарте, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Томаш Тавареш, Александр Соболев, Квинси Промес Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Алексей Миронов, Иван Комаров, Николай Комличенко, Роман Тугарев Предупреждения: Руслан Литвинов (27'), Александр Соболев (33'), Андрей Лангович (45+3'), Виктор Мелёхин (77'), Данил Глебов (90'), (90+1'), Алексей Миронов (90+4')

    После этого матча «Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 50-ю очками в активе. «Спартак» — на 3-й строчке (49).

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