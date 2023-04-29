«Спартак» — «Ростов»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью с(1:1) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол был забит на 80-й минуте встречи. Голевым ударом отличился полузащитник «Ростова» Александр Селява.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Ростов 1:1 Голы: 0:1 Александр Селява (80'), 1:1 Александр Соболев (90+4') Спартак: Александр Селихов, Алексис Дуарте, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Томаш Тавареш, Александр Соболев, Квинси Промес Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Алексей Миронов, Иван Комаров, Николай Комличенко, Роман Тугарев Предупреждения: Руслан Литвинов (27'), Александр Соболев (33'), Андрей Лангович (45+3'), Виктор Мелёхин (77'), Данил Глебов (90'), (90+1'), Алексей Миронов (90+4')

После этого матча «Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 50-ю очками в активе. «Спартак» — на 3-й строчке (49).