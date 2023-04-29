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    Семак: Сложно для нас начался матч

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

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    «Сложно для нас начался матч, практически первый же подход, первая фланговая передача закончилась пропущенным мячом. Впоследствии играли хорошо, смогли сравнять счёт. Создавали достаточное количество моментов, но реализация нас подводила.

    Преимущество у нас было и до удаления, но после оно стало большим, мы смогли реализовать лишнего игрока на поле, провели в целом очень хороший, качественный матч и добились волевой победы», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

    У «Зенита» 61 очко. Клуб продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице РПЛ.

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