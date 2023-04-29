Семак: Сложно для нас начался матч

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Сложно для нас начался матч, практически первый же подход, первая фланговая передача закончилась пропущенным мячом. Впоследствии играли хорошо, смогли сравнять счёт. Создавали достаточное количество моментов, но реализация нас подводила.

Преимущество у нас было и до удаления, но после оно стало большим, мы смогли реализовать лишнего игрока на поле, провели в целом очень хороший, качественный матч и добились волевой победы», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

У «Зенита» 61 очко. Клуб продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице РПЛ.