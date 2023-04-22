начнут матч в 09:00 в очередном туре ФНЛ, 22.04.2023.

Последний матч между собой: Волга Ульяновск — СКА-Хабаровск 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Волга Ульяновск». Коэффициент ставки — 2.45 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «СКА-Хабаровск»).

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