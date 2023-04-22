«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» с 36 набранными пунктами расположился в середине турнирной таблицы первенства первой российской лиги, уже ни на что не претендуя.
Последний раз в рамках чемпионата страны дальневосточники побеждали аж в ноябре прошлого года. В весенней же части турнира они не выигрывали, проиграв четыре встречи при трех мировых исходах.
Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Волга Ульяновск
В двух своих последних проведенных поединках «армейцы» неизменно играли вничью, поочередно поделив очки дома с «Нефтехимиком» 0:0 и на выезде с «Кубанью» 2:2.
В родных стенах «СКА-Хабаровск» не может выиграть в трех минувших играх, раз уступив при двух мировых исходах. До этого же он выиграл четыре домашние игры из пяти.
«Волга»
С 22 набранными очками «Волга» находится в зоне вылета, на предпоследней позиции в турнирной таблице. Отставание от безопасной строки составляет девять пунктов.
Клуб из Ульяновска чуть лучше проводит весеннюю часть чемпионата и смог выиграть один поединок из семи проведенных при двух фиаско и четырех мировых исходах.
Аналогично своему предстоящему противнику, волжане свои две последние игры также свели вничью, поделив очки на выезде с «Шинником» 2:2 и на своем поле с тульским «Арсеналом» 0:0.
Вне родных стен «Волга» в рамках чемпионата не может победить в последних пяти встречах, дважды уступив за этот период и расписав три мировых результата.
В противостоянии этих команд преимущество на стороне хабаровчан, выигравших две игры из трех при одной ничьей, которая была в первом круге в Ульяновске — 0:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 2.45, победа «Волги» — 2.88, ничья — 3.30.
Прогнозируем, что дальневосточники наконец-то смогут прервать свою затянувшуюся неудачную серию, обыграв в родных стенах одного из аутсайдеров лиги.