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    Дальневосточники наконец-то выиграют

    «СКА-Хабаровск» — «Волга». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, чемпионат России, 22 апреля 2023 года

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    «СКА-Хабаровск»
    «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграет против ульяновской «Волги» в 28-м туре первой российской лиги. Игра состоится 22 апреля и начнется в 09:00 по мск. «СКА-Хабаровск» — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 22 Апреля 2023 года
    СКА-Хабаровск
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    •  СКА-Хабаровск 09:00 Волга Ульяновск Волга Ульяновск
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    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» с 36 набранными пунктами расположился в середине турнирной таблицы первенства первой российской лиги, уже ни на что не претендуя.

    Последний раз в рамках чемпионата страны дальневосточники побеждали аж в ноябре прошлого года. В весенней же части турнира они не выигрывали, проиграв четыре встречи при трех мировых исходах.

    Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Волга Ульяновск

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    В двух своих последних проведенных поединках «армейцы» неизменно играли вничью, поочередно поделив очки дома с «Нефтехимиком» 0:0 и на выезде с «Кубанью» 2:2.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В родных стенах «СКА-Хабаровск» не может выиграть в трех минувших играх, раз уступив при двух мировых исходах. До этого же он выиграл четыре домашние игры из пяти.

    «Волга»

    С 22 набранными очками «Волга» находится в зоне вылета, на предпоследней позиции в турнирной таблице. Отставание от безопасной строки составляет девять пунктов.

    Клуб из Ульяновска чуть лучше проводит весеннюю часть чемпионата и смог выиграть один поединок из семи проведенных при двух фиаско и четырех мировых исходах.

    Календарь и таблица РПЛ

    Аналогично своему предстоящему противнику, волжане свои две последние игры также свели вничью, поделив очки на выезде с «Шинником» 2:2 и на своем поле с тульским «Арсеналом» 0:0.

    Вне родных стен «Волга» в рамках чемпионата не может победить в последних пяти встречах, дважды уступив за этот период и расписав три мировых результата.

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    В противостоянии этих команд преимущество на стороне хабаровчан, выигравших две игры из трех при одной ничьей, которая была в первом круге в Ульяновске — 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 2.45, победа «Волги» — 2.88, ничья — 3.30.

    Прогнозируем, что дальневосточники наконец-то смогут прервать свою затянувшуюся неудачную серию, обыграв в родных стенах одного из аутсайдеров лиги.

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    «СКА-Хабаровск» — «Волга»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. Дальневосточники наконец-то выиграют
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