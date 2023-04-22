«СКА-Хабаровск» на своем поле сыграет против ульяновской «Волги» в 28-м туре первой российской лиги. Игра состоится 22 апреля и начнется в 09:00 по мск. «СКА-Хабаровск» — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» с 36 набранными пунктами расположился в середине турнирной таблицы первенства первой российской лиги, уже ни на что не претендуя.

Последний раз в рамках чемпионата страны дальневосточники побеждали аж в ноябре прошлого года. В весенней же части турнира они не выигрывали, проиграв четыре встречи при трех мировых исходах.

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В двух своих последних проведенных поединках «армейцы» неизменно играли вничью, поочередно поделив очки дома с «Нефтехимиком» 0:0 и на выезде с «Кубанью» 2:2.

Календарь и таблица ФНЛ

В родных стенах «СКА-Хабаровск» не может выиграть в трех минувших играх, раз уступив при двух мировых исходах. До этого же он выиграл четыре домашние игры из пяти.

«Волга»

С 22 набранными очками «Волга» находится в зоне вылета, на предпоследней позиции в турнирной таблице. Отставание от безопасной строки составляет девять пунктов.

Клуб из Ульяновска чуть лучше проводит весеннюю часть чемпионата и смог выиграть один поединок из семи проведенных при двух фиаско и четырех мировых исходах.

Календарь и таблица РПЛ

Аналогично своему предстоящему противнику, волжане свои две последние игры также свели вничью, поделив очки на выезде с «Шинником» 2:2 и на своем поле с тульским «Арсеналом» 0:0.

Вне родных стен «Волга» в рамках чемпионата не может победить в последних пяти встречах, дважды уступив за этот период и расписав три мировых результата.

В противостоянии этих команд преимущество на стороне хабаровчан, выигравших две игры из трех при одной ничьей, которая была в первом круге в Ульяновске — 0:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 2.45, победа «Волги» — 2.88, ничья — 3.30.

Прогнозируем, что дальневосточники наконец-то смогут прервать свою затянувшуюся неудачную серию, обыграв в родных стенах одного из аутсайдеров лиги.