начнут матч в 15:00 в очередном туре ФНЛ, 22.04.2023.

Последний матч между собой: Енисей — Динамо-Махачкала 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо-Махачкала» — «Енисей». Коэффициент ставки — 2.33.

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