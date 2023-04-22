«Динамо» Махачкала
Эта команда проводит вполне себе продуктивный, как для новичка первой лиги, сезон. «Динамо» Махачкала находится на 7 месте в турнирной таблице.
Вот только проблемы с реализацией никуда не деваются. В 27 матчах махачкалинцы забили всего 19 мячей.
В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Динамо» Махачкала уступило «Родине» (2:0).
В матче первого круга махачкалинцы уступили «Енисею» (2:0). Так что с мотивацией у динамовцев на этот матч полный ажур.
«Динамо» Махачкала явно планирует дать бой одному из лидеров первой лиги. Да и пора бы махачкалинцам улучшать реализацию.
«Енисей»
Красноярцы мечтают об элите. Правда, на данный момент команда Вадима Гаранина осела на 4 месте в таблице.
«Енисей» на 5 очков отстает от идущего на 2 месте «Рубина». Отрыв же от идущего следом «Волгаря» составляет те же 5 пунктов.
Свой последний поединок команда провела вполне успешно. «Енисей» дома дал обыграть себя лидеру «Балтике» (1:1).
«Енисею» явно не хватает стабильности. Более того, четыре своих последних матча красноярцы свели к ничьей.
«Енисей» наверняка будет активно атаковать. Красноярцы еще не утратили шансов на попадание в дуэт лидеров.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Енисея» предлагают — 2.33.
На викторию «Динамо» Махачкала дают — 3.07, ничья оценена — в 3.18.
«Енисей» еще борется за прямое повышение в классе, да и
Наш прогноз — Победа «Енисея». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.