«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

Эта команда проводит вполне себе продуктивный, как для новичка первой лиги, сезон. «Динамо» Махачкала находится на 7 месте в турнирной таблице.

Вот только проблемы с реализацией никуда не деваются. В 27 матчах махачкалинцы забили всего 19 мячей.

В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Динамо» Махачкала уступило «Родине» (2:0).

Прогнозы на ФНЛ

В матче первого круга махачкалинцы уступили «Енисею» (2:0). Так что с мотивацией у динамовцев на этот матч полный ажур.

«Динамо» Махачкала явно планирует дать бой одному из лидеров первой лиги. Да и пора бы махачкалинцам улучшать реализацию.

«Енисей»

Красноярцы мечтают об элите. Правда, на данный момент команда Вадима Гаранина осела на 4 месте в таблице.

«Енисей» на 5 очков отстает от идущего на 2 месте «Рубина». Отрыв же от идущего следом «Волгаря» составляет те же 5 пунктов.

Свой последний поединок команда провела вполне успешно. «Енисей» дома дал обыграть себя лидеру «Балтике» (1:1).

«Енисею» явно не хватает стабильности. Более того, четыре своих последних матча красноярцы свели к ничьей.

«Енисей» наверняка будет активно атаковать. Красноярцы еще не утратили шансов на попадание в дуэт лидеров.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Енисея» предлагают — 2.33.

На викторию «Динамо» Махачкала дают — 3.07, ничья оценена — в 3.18.

«Енисей» еще борется за прямое повышение в классе, да и пора бы команде Гаранина прерывать ничейный сериал .

Наш прогноз — Победа «Енисея». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.