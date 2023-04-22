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    «Енисей» прервет свой ничейный сериал

    «Динамо» Махачкала — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, Первая лига, 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Енисей»
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    Вадим Гаранин
    «Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 22 Апреля 2023 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 15:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Динамо» Махачкала

    Эта команда проводит вполне себе продуктивный, как для новичка первой лиги, сезон. «Динамо» Махачкала находится на 7 месте в турнирной таблице.

    Вот только проблемы с реализацией никуда не деваются. В 27 матчах махачкалинцы забили всего 19 мячей.

    В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Динамо» Махачкала уступило «Родине» (2:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    В матче первого круга махачкалинцы уступили «Енисею» (2:0). Так что с мотивацией у динамовцев на этот матч полный ажур.

    «Динамо» Махачкала явно планирует дать бой одному из лидеров первой лиги. Да и пора бы махачкалинцам улучшать реализацию.

    «Енисей»

    Красноярцы мечтают об элите. Правда, на данный момент команда Вадима Гаранина осела на 4 месте в таблице.

    «Енисей» на 5 очков отстает от идущего на 2 месте «Рубина». Отрыв же от идущего следом «Волгаря» составляет те же 5 пунктов.

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    • Свой последний поединок команда провела вполне успешно. «Енисей» дома дал обыграть себя лидеру «Балтике» (1:1).

    «Енисею» явно не хватает стабильности. Более того, четыре своих последних матча красноярцы свели к ничьей.

    «Енисей» наверняка будет активно атаковать. Красноярцы еще не утратили шансов на попадание в дуэт лидеров.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Енисея» предлагают — 2.33.

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    На викторию «Динамо» Махачкала дают — 3.07, ничья оценена — в 3.18.

    «Енисей» еще борется за прямое повышение в классе, да и пора бы команде Гаранина прерывать ничейный сериал.

    Наш прогноз — Победа «Енисея». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.

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    «Динамо» Махачкала — «Енисей»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. «Енисей» прервет свой ничейный сериал
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