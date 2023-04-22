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    Кан вступился за Тухеля в вопросе неудачных выступлений «Баварии»

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    Оливер Кан считает, что Томас Тухель делает все возможное для того, чтобы «Бавария» заиграла как надо. В 29-м туре Бундеслиги «мюнхенцы» уступили «Майнцу» 1:3, а до этого команда вылетела из Лиги чемпионов.

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    «О какой неопределенности и неуверенности тут может идти речь? Мы недостаточно делаем на поле. Мы снова угодили в ту же самую яму.

    Мы уже опробовали много разных вариантов с игроками. В какой-то момент каждый должен взять ответственность на себя.

    Томас Тухель — это последний человек, которого мы должны обсуждать. Он пробует сделать все возможное для того, чтобы парни двигались вперед.

    Я не боюсь критики. Я через многое прошел в своей карьере и знаю, что это такое — когда у тебя в "Баварии" дела идут не очень хорошо. Ответственность — на каждом из нас, нужно просто принять ее. Но я не собираюсь уступать ни миллиметра. Несмотря на этот провал [с "Майнцем"], мы можем стать чемпионами в очередной раз в этом сезоне», — сказал генеральный директор «Баварии».

    Из-за поражения «Бавария» потеряла лидерство в турнирной таблице и теперь отстает от «Боруссии» Дортмунд на один пункт.

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