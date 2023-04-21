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    «Верона» победила «Болонью»

    «Верона» — «Болонья»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 31-го тура итальянской Серии А «Верона» в родных стенах переиграла «Болонью» со счетом 2:1.

    «Верона» победила «Болонью»
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    «Верона» победила «Болонью»

    Дублем в этом противостоянии отметился итальянский нападающий Симоне Верди. Гол престижа за «Болонью» на счету Николаса Домингеса.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Болонья 2:1
    Голы: 1:0 Симоне Верди (пенальти) (45 + 6'), 2:0 Симоне Верди (62'), 2:1 Николас Домингес (90 + 4') Верона: Лоренцо Монтипо, Джанджакомо Маньяни (Диего Коппола, 82'), Исак Хин, Павел Давидович, Давиде Фараони, Адриен Тамез, Оливер Абильгор (Ондрей Дуда, 30'), Фабио Депаоли, Кевин Ласанья (Дарко Лазович, 40'), Симоне Верди (Ibrahim Sulemana, 82'), Адольфо Гайч (Милан Дюрич, 46') Болонья: Муса Бэрроу (Никола Моро, 46'), Джошуа Зиркзее, Михел Эбишер (Риккардо Орсолини, 46'), Николас Домингес, Йерди Схаутен, Льюис Фергюсон, Гиоргос Кирьякопулос, Джон Лукуми, Адама Сумаоро (Никола Сансоне, 59'), Стефан Пош, Лукаш Скорупски Предупреждения: Стефан Пош (25'), Муса Бэрроу (31'), Николас Домингес (37'), Лукаш Скорупски (45 + 4'), Давиде Фараони (56'), Ондрей Дуда (72')

    Победа позволила «Вероне» набрать 26 очков и догнать идущую на 17-й позиции «Специю». У «Болоньи» 44 пункта и восемь баллов.

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