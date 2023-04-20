Канчельскис: При Абрамовиче «Челси» был топ-клубом, а сейчас посмешище

Экс-полузащитниквысказался об изменениях впосле ухода владельца лондонского клуба

«Думаю, что после ухода Романа Абрамовича "Челси", конечно, превратился из топ-клуба АПЛ в посмешище. Это правда. При Абрамовиче лондонцы преобразились и регулярно завоёвывали титулы, брали Лигу чемпионов, выходили в финалы.

Солидарен с болельщиками: они правы во всём. Желаю им удачи и чтобы они ещё когда-нибудь получили такого руководителя, как Абрамович», — цитирует Канчельскиса RT.

В нынешнем сезоне «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. В 1/4 финала Лиги чемпионов «синие» уступили мадридскому «Реалу» (0:2 и 0:2).