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    Канчельскис: При Абрамовиче «Челси» был топ-клубом, а сейчас посмешище

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    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об изменениях в «Челси» после ухода владельца лондонского клуба Романа Абрамовича.

    Роман Абрамович
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    Роман Абрамович

    «Думаю, что после ухода Романа Абрамовича "Челси", конечно, превратился из топ-клуба АПЛ в посмешище. Это правда. При Абрамовиче лондонцы преобразились и регулярно завоёвывали титулы, брали Лигу чемпионов, выходили в финалы.

    Солидарен с болельщиками: они правы во всём. Желаю им удачи и чтобы они ещё когда-нибудь получили такого руководителя, как Абрамович», — цитирует Канчельскиса RT.

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