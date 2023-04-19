Спаллетти: Поздравляю «Милан» с выходом в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Наполи»дал комментарий после вылета своей команды из Лиги чемпионов.

Напомним, что неаполитанцы накануне сыграли вничью с «Миланом» в ответной встрече (1:1), а в первом поединке победили «россонери» со счетом 1:0.

«Поздравления "Милану". И "Наполи" тоже — мы провели отличную Лигу чемпионов. Сегодня мы заплатили за некоторую неопытность.

"Милан" не забил пенальти, но его можно было избежать. И гола "Милана" можно было избежать, потому что мы играли сбалансированно, полностью владели мячом. "Милан" забил после единственного реального захода в штрафную, мы не смогли сделать то же самое.

Пенальти на Лосано был очевидный. У него вывернулся голеностоп, это очень хорошо видно на повторах. Ему четко пробили в ногу, это очень явный пенальти, который невозможно пропустить. Это не контакт, это удар, иначе голеностоп так не вывернется. А потом люди говорят, что мы жалуемся», — цитирует Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Следующим соперником «Милана» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».