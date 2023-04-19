Горшков: Хочу принести извинения команде и болельщикам

Защитник самарскихпринес извинения команде и болельщикам за нереализованный пенальти в матче Кубка России с

«Самое обидное, что вратарь прочитал, куда буду бить. Беру ответственность на себя. Хочу принести извинения команде и болельщикам. Мы сделали практически невозможное — отыграли в меньшинстве два мяча.

Сафонов? Сказал, что пришел оказывать давление. Я ему ничего не ответил, был абсолютно спокоен. Уже знал, что буду бить по центру. Почему‑то подсел, и выше мяч пошел. Но давления никакого не было. Я бы мог это признать, если бы поменял решение. Обидно, что он остался по центру.

У нас многие вышли на замену. У нас было много сил и эмоций. Мы думали, что уже не отпустим победу», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».

Таким образом, «Краснодар» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Акроном».