ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Акрон» — «Спартак»Сенсационный «Акрон». Сказка тольяттинцев продолжается, сказка Абаскаля закончилась?
  • 18:29
    • «Акрон» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России
    Все новости спорта

    Горшков: Хочу принести извинения команде и болельщикам

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Краснодар Крылья Советов
    Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков принес извинения команде и болельщикам за нереализованный пенальти в матче Кубка России с «Краснодаром».

    Юрий Горшков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Горшков

    «Самое обидное, что вратарь прочитал, куда буду бить. Беру ответственность на себя. Хочу принести извинения команде и болельщикам. Мы сделали практически невозможное — отыграли в меньшинстве два мяча.

    Сафонов? Сказал, что пришел оказывать давление. Я ему ничего не ответил, был абсолютно спокоен. Уже знал, что буду бить по центру. Почему‑то подсел, и выше мяч пошел. Но давления никакого не было. Я бы мог это признать, если бы поменял решение. Обидно, что он остался по центру.

    У нас многие вышли на замену. У нас было много сил и эмоций. Мы думали, что уже не отпустим победу», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».

    Таким образом, «Краснодар» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Акроном».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» переиграет севильцев
  • «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Все может решиться в дополнительное время
  • «Рома» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Голов будет много, а туринцы добудут викторию!
  • «Спортинг» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Гент
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бруклин — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Мемфис — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры