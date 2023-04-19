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    «Бавария» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы

    «Бавария» — «Манчестер Сити»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Бавария» и «Манчестер Сити» в Мюнхене проведут ответный матч 1/4 Лиги чемпионов. Они назвали стартовые составы.

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    Состав «Баварии»: Зоммер, Упамекано, Киммих, Павар, Де Лигт, Горетцка, Сане, Коман, Шупо-Мотинг, Канселу, Мусиала.

    Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Стоунс, Аке, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Силва, Аканджи.

    «Горожане» выиграли в первом матче 3:0, но несмотря на это их не считают явным фаворитом матча. Котировки составляют 2.80 и 2.35. Мнение экспертов на этот счет можно узнать здесь.

    Есть специальный прогноз на поединок, в котором эксперты сделали смелый прогноз на исход в пользу «Баварии».

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