«Бавария» — «Манчестер Сити»: прогноз, составы, коэффициенты

Состав «Баварии»: Зоммер, Упамекано, Киммих, Павар, Де Лигт, Горетцка, Сане, Коман, Шупо-Мотинг, Канселу, Мусиала.
Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Стоунс, Аке, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Силва, Аканджи.
«Горожане» выиграли в первом матче 3:0, но несмотря на это их не считают явным фаворитом матча. Котировки составляют 2.80 и 2.35. Мнение экспертов на этот счет можно узнать здесь.
Есть специальный прогноз на поединок, в котором эксперты сделали смелый прогноз на исход в пользу «Баварии».