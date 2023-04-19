«Бавария» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» потерпела разгром со счетом 0:3 на выезде в первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов, поэтому ей необходимо выиграть с разницей в три мяча, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.

Внезапное увольнение Юлиана Нагельсманна и назначение Томаса Тухеля, похоже, только навредило «ротен». Надо признать, что чемпион Германии капитулировал на поле лучшего клуба Англии.

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«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрала 59 очков.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В последних четырех поединках во всех турнирах мюнхенцы выиграли лишь один раз, и уже две игры не знают побед, так что их шансы на успех выглядят еще более мизерными.

«Манчестер Сити»

В первом раунде данного противостояния команда Хосепа Гвардиолы оказалась на коне. Дома «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0) и сделал большой шаг к полуфиналу.

«Горожане» в нынешнем сезоне сражаются и за чемпионский титул. На текущий момент манкунианцы находятся на 2-м месте в таблице с отставанием в четыре очка, но сыграли на матч меньше, чем лидер «Арсенал».

В минувшем туре коллектив добыл очередные три очка. На своем поле Эрлинг Холанн и компания разгромили «Лестер» (3:1).

На сегодня у клуба серия из 14 поединков без поражений при 10 победах кряду в последних из них, поэтому еще тяжелее поверить в камбэк соперника в ответной игре.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 2,39. Успех «Баварии» оценивается в 2,78, ничья — в 3,82.

В 10 последних матчах во всех турнирах гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет за 2,39.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,30, ведь в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — «Манчестер Сити» за 5.00.