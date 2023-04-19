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    И будет мстя «Баварии» страшна!

    «Бавария» — «Манчестер Сити». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Манчестер Сити»
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    Томас Мюллер
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 19 Апреля 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Бавария»

    «Бавария» нынешний сезон проводит крайне неоднозначно. Да, команда привычно лидирует в Бундеслиге, но отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.

    Зато привычно грозно выглядит атака мюнхенцев. В 28 поединках Бундеслиги в ее активе 78 забитых мячей.

    Коэффициенты матча Бавария — Манчестер Сити

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    В предыдущем туре чемпионата «Бавария» потеряла очки на ровном месте. Дома мюнхенцы не смогли одолеть скромный «Хоффенхайм» (1:1).

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    Разгромное поражение в первой встрече от англичан стало настоящим холодным душем. Очевидно, мюнхенцы сделают все, дабы воскресить интригу в этом противостоянии.

    «Бавария» наверняка пойдет вперед с первых минут встречи. Наверняка определяющей в этом будет роль многоопытного Томаса Мюллера.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» нынешний сезон проводит великолепно. Подопечные Хосепа Гвардиолы уже наступают на пятки действующему лидеру АПЛ «Арсеналу».

    А вот обороняется «Манчестер Сити» достаточно монолитно. В 30 матчах чемпионата Англии пропущено 28 мячей.

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    • Последний поединок принес команде Гвардиолы очередную викторию. Дома «Манчестер Сити» уверенно расправился с «Лестером» (3:1).

    Англичане мечтают о победе в Лиге чемпионов. И в этот раз у «Манчестер Сити» есть реальные шансы добыть вожделенный трофей.

    Гости предстанут в почти оптимальном кадровом сочетании. Не примет участие в матче лишь дисквалифицированный защитник Бенджамин Менди.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Баварии» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.80.

    Мюнхенцам, разгромленным в первой встрече, ничего другого не остается, кроме как активно атаковать с первых минут матча.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Баварии» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Фора «Баварии» -2.5 за 9.90.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Бавария» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. И будет мстя «Баварии» страшна!
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