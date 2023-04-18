Кьер: Первый матч с «Наполи» был одним из лучших в моей карьере

Защитник «Милана»выступил на пресс-конференции перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

«Неизвестно, когда еще мы будем участвовать в матчах такого калибра. Такие вечера запоминаются на всю жизнь, к счастью или к сожалению. Но ради таких вечеров мы и играем в футбол.

Ради эмоций, ради адреналина. Первый матч на "Сан-Сиро" был одним из лучших в моей карьере. Теперь будет другой поединок. Эти матчи дают разные ощущения», — цитирует Кьера сайт УЕФА.

Первая игра прошла в Милане и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Ответный матч состоится 18 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени. С прогнозами на эту игру можно ознакомиться здесь и тут.