начнут матч в 19:00 в Серии А, 15.04.2023.

Последний матч между собой: Верона — Наполи 2:5 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Верона». Коэффициент ставки — 1.99 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Наполи»).

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