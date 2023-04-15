«Енисей» — «Балтика»: счет матча 1:1, обзор голов

не выявили победителя в матче 27-го тура Первой лиги, сыграв вничью 1:1.

Хозяева вышли вперед на 16-й минуте. У них забил Андрей Окладников. Еще до перерыва «Балтика» сравняла счет усилиями Тамерлана Мусаева.

Футбол. Россия. ФНЛ Енисей — Балтика 1:1 Голы: 1:0 Андрей Окладников (16'), 1:1 Musaev T. (45+2') Енисей: Евгений Ставер, Никита Глушков, Егор Иванов, Kakhidze A., Валерий Кичин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников, Razdorskikh N., Иван Савицкий, Stezhko V. Балтика: Евгений Латышонок, Кирилл Фольмер, Гедеон Гузина, Младен Кашчелан, Максим Кузьмин, Владислав Лазарев, Кирилл Маляров, Musaev T., Александр Осипов, Putsko A., Никола Радмановац Предупреждения: Гедеон Гузина (20'), Младен Кашчелан (23'), Александр Осипов (30'), Егор Иванов (54'), Никола Радмановац (58'), Александр Ломакин (59'), Сергей Пряхин (61'), Валерий Кичин (70'), Дмитрий Барков (81')

После этого матча «Балтика» сохранила 1-е место в таблице Первой лиги с 54 очками на счету. «Енисей» вышел на 3-е место, набрав 45 пунктов.