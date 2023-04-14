Забитцер: Два глупых гола

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»прокомментировал ничью с «Севильей» (2:2) в матче 1/4 Лиги Европы.

«У меня проблемы с подбором правильных слов. Это было похоже на американские горки. Мы должны были довести игру до логического конца, а в итоге ничья, а это не то, чего мы хотели. У нас были шансы закончить игру победой.

Мы контролировали ход событий, но, к сожалению, пропустили дурацкие голы. Мы не можем пропускать такие мячи, и сейчас очень разочарованы. В таком соревновании нужно быть сосредоточенным до конца. Последние минуты были немного странными. Два глупых гола. Это не то, чего мы хотели», — цитирует Забитцера BT Sport.

Забитцер стал автором дубля в составе «манкунианцев» в первом тайме.