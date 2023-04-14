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    Забитцер: Два глупых гола

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер прокомментировал ничью с «Севильей» (2:2) в матче 1/4 Лиги Европы.

    Марсель Забитцер
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    Марсель Забитцер

    «У меня проблемы с подбором правильных слов. Это было похоже на американские горки. Мы должны были довести игру до логического конца, а в итоге ничья, а это не то, чего мы хотели. У нас были шансы закончить игру победой.

    Мы контролировали ход событий, но, к сожалению, пропустили дурацкие голы. Мы не можем пропускать такие мячи, и сейчас очень разочарованы. В таком соревновании нужно быть сосредоточенным до конца. Последние минуты были немного странными. Два глупых гола. Это не то, чего мы хотели», — цитирует Забитцера BT Sport.

    Забитцер стал автором дубля в составе «манкунианцев» в первом тайме.

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