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    МЮ и «Севилья» назвали стартовые составы на матч Лиги Европы

    «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги Европы, который начнется в 22:00 по мск.

    Маркус Рашфорд и Каземиро
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    Маркус Рашфорд и Каземиро

    Состав «МЮ»: Де Хеа, Мартинес, Фернандеш, Марсьяль, Маласиа, Забитцер, Каземиро, Варан, Антони, Санчо, Ван-Биссака.

    Состав «Севильи»: Боно, Монтиэль, Ньянзу, Маркао, Акунья, Фернандо, Гудель, Ракитич, Окампос, Оливер, Ламела.

    Узнать, на что ставить в этом поединке, можно в прогнозе от экспертов LiveSport. Также здесь есть возможность следить за статистикой и результатом онлайн.

    Все прогнозы на матчи Лиги Европы тоже доступны на сайте LiveSport. Список здесь.

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