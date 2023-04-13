«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: прогноз, составы, коэффициенты

Маркус Рашфорд и Каземиро Фото: globallookpress.com
Состав «МЮ»: Де Хеа, Мартинес, Фернандеш, Марсьяль, Маласиа, Забитцер, Каземиро, Варан, Антони, Санчо, Ван-Биссака.
Состав «Севильи»: Боно, Монтиэль, Ньянзу, Маркао, Акунья, Фернандо, Гудель, Ракитич, Окампос, Оливер, Ламела.
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