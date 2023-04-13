ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Бавария»Одной ногой в полуфинале. Холанн помог «Ман Сити» разгромить «Баварию» Венсан Компани Магия Компани. Как бельгиец вернул «Бернли» в АПЛ Эрик Кантона наносит знаменитый удар в стиле кунг-фу Самые громкие дисквалификации в истории АПЛ. От кунг-фу Кантона до укуса Суареса
  • 23:55
    • «Манчестер Сити» разгромил «Баварию», у Холанна гол и ассист
    Все новости спорта

    Забьют и те, и эти

    «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 13 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Севилью Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рашфорд
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 13 Апреля 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Эта команда проводит не столь успешный сезон. Нынешнее 4 место в турнирной таблице АПЛ не устраивает команду Эрика тен Хага.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 29 поединках игроки «Манчестер Юнайтед» забили всего 44 гола.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Севилья

    1X2Новым игрокам
  • 1.384.808.50Фрибет$40
    •

    В минувшем туре своего чемпионата манкунианцы добыли 3 очка. Дома был уверенно обыгран кризисный «Эвертон» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    К слову, эта виктория стала для команды тен Хага второй кряду. До того «Манчестер Юнайтед» минимально переиграл «Брентфорд».

    В этом поединке стоит ожидать от англичан повышенной атакующей активности. Манкунианцы вполне способны побороться за победу в Лиге Европы.

    «Севилья»

    Севильцы находятся на 13 месте в турнирной таблице своего чемпионата. Команда непривычно борется за выживание в Примере.

    Главной проблемой в игре команды является низкий уровень реализации. В 28 матчах севильцы забили лишь 33 мяча.

  • Самые громкие дисквалификации в истории АПЛ. От кунг-фу Кантона до укуса Суареса
  • Иногда дисквалификация на десять матчей — это не так уж и сурово
  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Севилья» удовлетворилась лишь ничьей в домашнем матче с «Сельтой» (2:2).

    А уж об умении команды классно играть именно в Лиге Европы уже ходят легенды. Вот только хватит ли испанцам запала на турнир в виду неудач в Примере?!

    «Севилья» наверняка сыграет вторым номером. При этом в составе гостей есть ряд квалифицированных атакующих исполнителей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.40.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Севильи» дают — 9.00, ничья оценена — в 4.50.

    Манкунианцы сейчас выглядят сильнее «Севильи», однако испанцы давно зарекомендовали себя командой, умеющей добывать результат в Лиге Европы.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Миннесота — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сентраль Кордоба — Ланус
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Банфилд — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Колорадо — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Анахайм — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минаур — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ивашко — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шварцман — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Львов — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Медведев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фриц — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и эти
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры