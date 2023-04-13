«Манчестер Юнайтед»
Эта команда проводит не столь успешный сезон. Нынешнее 4 место в турнирной таблице АПЛ не устраивает команду Эрика тен Хага.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 29 поединках игроки «Манчестер Юнайтед» забили всего 44 гола.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Севилья
В минувшем туре своего чемпионата манкунианцы добыли 3 очка. Дома был уверенно обыгран кризисный «Эвертон» (2:0).
К слову, эта виктория стала для команды тен Хага второй кряду. До того «Манчестер Юнайтед» минимально переиграл «Брентфорд».
В этом поединке стоит ожидать от англичан повышенной атакующей активности. Манкунианцы вполне способны побороться за победу в Лиге Европы.
«Севилья»
Севильцы находятся на 13 месте в турнирной таблице своего чемпионата. Команда непривычно борется за выживание в Примере.
Главной проблемой в игре команды является низкий уровень реализации. В 28 матчах севильцы забили лишь 33 мяча.
Свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Севилья» удовлетворилась лишь ничьей в домашнем матче с «Сельтой» (2:2).
А уж об умении команды классно играть именно в Лиге Европы уже ходят легенды. Вот только хватит ли испанцам запала на турнир в виду неудач в Примере?!
«Севилья» наверняка сыграет вторым номером. При этом в составе гостей есть ряд квалифицированных атакующих исполнителей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.40.
На викторию «Севильи» дают — 9.00, ничья оценена — в 4.50.
Манкунианцы сейчас выглядят сильнее «Севильи», однако
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.