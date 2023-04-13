«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Эта команда проводит не столь успешный сезон. Нынешнее 4 место в турнирной таблице АПЛ не устраивает команду Эрика тен Хага.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 29 поединках игроки «Манчестер Юнайтед» забили всего 44 гола.

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В минувшем туре своего чемпионата манкунианцы добыли 3 очка. Дома был уверенно обыгран кризисный «Эвертон» (2:0).

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К слову, эта виктория стала для команды тен Хага второй кряду. До того «Манчестер Юнайтед» минимально переиграл «Брентфорд».

В этом поединке стоит ожидать от англичан повышенной атакующей активности. Манкунианцы вполне способны побороться за победу в Лиге Европы.

«Севилья»

Севильцы находятся на 13 месте в турнирной таблице своего чемпионата. Команда непривычно борется за выживание в Примере.

Главной проблемой в игре команды является низкий уровень реализации. В 28 матчах севильцы забили лишь 33 мяча.

Свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Севилья» удовлетворилась лишь ничьей в домашнем матче с «Сельтой» (2:2).

А уж об умении команды классно играть именно в Лиге Европы уже ходят легенды. Вот только хватит ли испанцам запала на турнир в виду неудач в Примере?!

«Севилья» наверняка сыграет вторым номером. При этом в составе гостей есть ряд квалифицированных атакующих исполнителей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.40.

На викторию «Севильи» дают — 9.00, ничья оценена — в 4.50.

Манкунианцы сейчас выглядят сильнее «Севильи», однако испанцы давно зарекомендовали себя командой, умеющей добывать результат в Лиге Европы .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.