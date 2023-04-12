«Совпадение? Не думаю!». Радимов обратил внимание на ошибки арбитров в пользу «Спартака»

Бывший тренер «Зенита-2»высказался о судействе в недавних матчах РПЛ с участием

«17 марта: штаб "Спартака" в закрытом формате встретился с руководством судейского корпуса.

4 апреля: Зарема говорит "Судья хорошо отработал" после поражения "Спартака" против "Урала".

11 апреля: ЭСК признает, что в игре с "Динамо" спартаковцам дали ошибочный пенальти на Зобнине, а Соболева нужно было удалить на 77-й минуте.

Совпадение? Не думаю!», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.