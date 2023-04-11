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    Стало известно, почему Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев не спешит продлевать контракт с московским клубом в связи с тем, что у него есть предложения из Италии, сообщает Sport24.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Игорь Дивеев хочет уехать в Италию, поэтому затягиваются переговоры по продлению контракта с ЦСКА.

    На россиянина претендуют несколько команд Серии Б, которые в следующем сезоне будут играть уже в Серии А.

    Также из клубов второй лиги интерес остается у "Венеции". Защитника рассматривает главный тренер Паоло Ваноли, которому футболист понравился во время работы в России.

    Из клубов Серии А интерес остается у "Наполи", который не против подписать Дивеева этим летом за небольшие деньги, поскольку будет продажа одного из основных центральных защитников в топовый европейский клуб. Спаллетти знаком с российским рынком и видит в Дивееве трансфер на перспективу», — сказал источник издания.

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    • Ранее сообщалось, что Дивеев входит в список трансферных целей «Зенита».

    В текущем сезоне Дивеев провел в чемпионате России 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Transfermrkt оценивает Дивеева в шесть миллионов евро.

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