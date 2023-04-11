Стало известно, почему Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКАне спешит продлевать контракт с московским клубом в связи с тем, что у него есть предложения из сообщает Sport24.

«Игорь Дивеев хочет уехать в Италию, поэтому затягиваются переговоры по продлению контракта с ЦСКА.

На россиянина претендуют несколько команд Серии Б, которые в следующем сезоне будут играть уже в Серии А.

Также из клубов второй лиги интерес остается у "Венеции". Защитника рассматривает главный тренер Паоло Ваноли, которому футболист понравился во время работы в России.

Из клубов Серии А интерес остается у "Наполи", который не против подписать Дивеева этим летом за небольшие деньги, поскольку будет продажа одного из основных центральных защитников в топовый европейский клуб. Спаллетти знаком с российским рынком и видит в Дивееве трансфер на перспективу», — сказал источник издания.

Ранее сообщалось, что Дивеев входит в список трансферных целей «Зенита».

В текущем сезоне Дивеев провел в чемпионате России 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Transfermrkt оценивает Дивеева в шесть миллионов евро.