Стало известно, почему Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА

«Игорь Дивеев хочет уехать в Италию, поэтому затягиваются переговоры по продлению контракта с ЦСКА.
На россиянина претендуют несколько команд Серии Б, которые в следующем сезоне будут играть уже в Серии А.
Также из клубов второй лиги интерес остается у "Венеции". Защитника рассматривает главный тренер Паоло Ваноли, которому футболист понравился во время работы в России.
Из клубов Серии А интерес остается у "Наполи", который не против подписать Дивеева этим летом за небольшие деньги, поскольку будет продажа одного из основных центральных защитников в топовый европейский клуб. Спаллетти знаком с российским рынком и видит в Дивееве трансфер на перспективу», — сказал источник издания.
Ранее сообщалось, что Дивеев входит в список трансферных целей «Зенита».
В текущем сезоне Дивеев провел в чемпионате России 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Transfermrkt оценивает Дивеева в шесть миллионов евро.