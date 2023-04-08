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    Шунин: Нет положительных эмоций после матча

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    Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин высказался о ничьей в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3).

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Очень хотели выиграть. Готовились сегодня к серьёзному матчу со "Спартаком". У нас было всё для того, чтобы победить. Нет положительных эмоций после матча.

    На поле я был полностью сконцентрирован на игре, мяче, игроках и на подсказе. Мы будем разбирать матч либо завтра, либо чуть позже. Будем смотреть, где допустили ошибки. Ошибки были — 100%», — цитирует Шунина «Чемпионат».

    «Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 36 баллами идет 6-м.

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