Шунин: Нет положительных эмоций после матча

Вратарь и капитан московскоговысказался о ничьей в матче 22-го тура РПЛ со(3:3).

«Очень хотели выиграть. Готовились сегодня к серьёзному матчу со "Спартаком". У нас было всё для того, чтобы победить. Нет положительных эмоций после матча.

На поле я был полностью сконцентрирован на игре, мяче, игроках и на подсказе. Мы будем разбирать матч либо завтра, либо чуть позже. Будем смотреть, где допустили ошибки. Ошибки были — 100%», — цитирует Шунина «Чемпионат».

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 36 баллами идет 6-м.