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    «Ювентус» проиграл «Лацио»

    «Лацио» — «Ювентус»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лацио Ювентус
    В матче 29-го тура итальянской Серии А «Лацио» в родных стенах одолел «Ювентус» со счетом 2:1.

    Сергей Милинкович-Савич
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    Сергей Милинкович-Савич

    На голы Сергея Милинковича-Савича и Маттиа Цакканьи гости ответили точным ударом в исполнении Адриена Рабьо.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Ювентус 2:1
    Голы: 1:1 Адриен Рабьо (42'), 2:1 Маттиа Цаканьи (53') Лацио: Иван Проведель, Адам Марушич, Николо Казале, Алессио Романьоли, Эльсеид Хюсай, Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди (Матиас Весино, 70'), Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле (Педро Родригес, 65'), Маттиа Цаканьи (Тома Башич, 84') Ювентус: Душан Влахович (Аркадиуш Милик, 63'), Анхель Ди Мария, Филип Костич (Федерико Кьеза, 63'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Леандро Паредес, 63'), Николо Фаджоли (Фабио Миретти, 86'), Хуан Куадрадо (Данило, 70'), Алекс Сандро, Бремер, Федерико Гатти, Войцех Щенсны Предупреждения: Леонардо Бонуччи (40'), Алекс Сандро (45'), Мануэль Локателли (45 + 3'), Хуан Куадрадо (51'), Иван Проведель (78'), Сергей Милинкович-Савич (86'), Фабио Миретти (90 + 6')

    Календарь и таблица Серии А

    После этой победы «Лацио» набрал 58 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице. У «Ювентуса» осталось 44 пункта и седьмая строчка.

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