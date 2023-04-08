«Лацио» — «Ювентус»: счет матча 2:1, обзор голов

Сергей Милинкович-Савич Фото: globallookpress.com
На голы Сергея Милинковича-Савича и Маттиа Цакканьи гости ответили точным ударом в исполнении Адриена Рабьо.
Футбол. Италия. Серия А
Лацио — Ювентус 2:1
Голы: 1:1 Адриен Рабьо (42'), 2:1 Маттиа Цаканьи (53') Лацио: Иван Проведель, Адам Марушич, Николо Казале, Алессио Романьоли, Эльсеид Хюсай, Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди (Матиас Весино, 70'), Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле (Педро Родригес, 65'), Маттиа Цаканьи (Тома Башич, 84') Ювентус: Душан Влахович (Аркадиуш Милик, 63'), Анхель Ди Мария, Филип Костич (Федерико Кьеза, 63'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Леандро Паредес, 63'), Николо Фаджоли (Фабио Миретти, 86'), Хуан Куадрадо (Данило, 70'), Алекс Сандро, Бремер, Федерико Гатти, Войцех Щенсны Предупреждения: Леонардо Бонуччи (40'), Алекс Сандро (45'), Мануэль Локателли (45 + 3'), Хуан Куадрадо (51'), Иван Проведель (78'), Сергей Милинкович-Савич (86'), Фабио Миретти (90 + 6')
После этой победы «Лацио» набрал 58 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице. У «Ювентуса» осталось 44 пункта и седьмая строчка.