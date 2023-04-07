Хохлов: Отсутсвие Промеса и Джикии повлияет на игру «Спартака»

Тренервысказался об изменениях в составеперед матчем 22-го тура РПЛ с

«Конечно, отсутствие Промеса повлияет на игру. В последнее время он является лидером красно-белых, для них это потеря. То же самое касается Георгия Джикии. Для Абаскаля это потеря.

Если Йоканович потерпит поражение в завтрашнем матче, его уволят? Наверное, мне некорректно оценивать работу другого тренера. Воздержусь», — цитирует Хохлова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 41-м баллом в активе. В нынешнем сезоне Промес провел 20 матчей за «красно-белых» в Премьер-лиге, забил 16 голов и сделал 6 голевых передач.