ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Девид Бекхэм на обложке EA Sports FC Играбельный рефери, драки, ретро-матчи и еще 7 вещей, которые пользователи хотят увидеть в EA Sports FC — симуляторе-наследнике FIFA 23
  • 22:10
    • «Наполи» в гостях одержал победу над «Лечче»
  • 19:55
    • «Интер» упустил победу над «Салернитаной»
  • 19:00
    • «Ак Барс» обыграл «Авангард» и повел в серии со счетом 3-1
  • 22:09
    • «Порту» обыграл «Бенфику» в португальской Примейре
    Все новости спорта

    Хохлов: Отсутсвие Промеса и Джикии повлияет на игру «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Сочи
    Тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался об изменениях в составе «Спартака» перед матчем 22-го тура РПЛ с «Динамо».

    Квинси Промес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес

    «Конечно, отсутствие Промеса повлияет на игру. В последнее время он является лидером красно-белых, для них это потеря. То же самое касается Георгия Джикии. Для Абаскаля это потеря.

    Если Йоканович потерпит поражение в завтрашнем матче, его уволят? Наверное, мне некорректно оценивать работу другого тренера. Воздержусь», — цитирует Хохлова «Евро-Футбол.Ру».

  • Тренер «Акрона»: «Спартак» готов бороться за победу в Кубке России
  • Читайте по теме

    • «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 41-м баллом в активе. В нынешнем сезоне Промес провел 20 матчей за «красно-белых» в Премьер-лиге, забил 16 голов и сделал 6 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уже в ближайшей игре «Миннесота» распрощается со своей минусовой серией
  • «Миннесота» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Спартак» и «Динамо» не выявят сильнейшего
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Детройт» и «Питтсбург» вновь выдадут космическую результативность
  • «Детройт» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Детройт — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры