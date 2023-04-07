Тренер «Акрона»: «Спартак» готов бороться за победу в Кубке России

Главный тренер тольяттинского «Акрона»высказался о предстоящем матче сов Кубке России.

«Мы рады, что гранд приедет к нам в гости. Для нас это огромная ответственность, а для болельщиков — большой интерес.

"Спартак" находится на подъеме — эмоциональном и структурном, потому что хороший тренер работает в клубе сейчас. Выстраивается интересная игра, и команда действительно на ходу. По результатам они в нескольких матчах не добрали очков, но по игре виден запас. На длинной дистанции, думаю, они готовы бороться за трофей.

Давление очень сильно ощущается, потому что домашний стадион давит, болельщики давят.

Наша команда растет. Огромное количество людей начинает болеть за "Акрон". Это маленький клуб, который сделал огромные шаги в Кубке страны. Но с этим нарастает и давление. Мы постараемся сделать все, чтобы продолжить бороться», — приводит слова Калешина «Матч ТВ».

Ранее «Акрон» выбил из Кубка России три московских клуба — «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».