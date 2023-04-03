Слуцкий: Сложно представить, что кто-то способен поменять качество игры «Торпедо»

Известный тренерподелился мнением о новом главном тренере московского «Торпедо»

«Много писали про его биографию, что он работал в Серии Б, помощником. Насколько понимаю, новым генеральным директором "Торпедо" стал человек, ранее занимавшийся франшизой "Барселоны" в Москве. У него есть испанские связи, он решил, что следующим вектором развития команды станет испанец.

Для меня замены тренеров в России — странная история. В межсезонье команда меняет специалиста, через две-три вновь идут смены. Не очень логично: либо вы до конца доверяете тренеру, проведшему межсезонье, или будьте более разборчивы при выборе специалиста на длительный период, когда можно что-то изменить. Очень сложно представить, что любой специалист, который сегодня придет в "Торпедо", способен кардинально поменять качество игры с этими футболистами», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

В первом матче под руководством Клотета «Торпедо» проиграло «Ростову» (1:2).

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура.