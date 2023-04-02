начнут матч в 11:30 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 02.04.2023.

Последний матч между собой: СКА-Хабаровск — Уфа 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уфа» — «СКА-Хабаровск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Уфа»).

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