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    Очередная неудача хабаровчан?

    «Уфа» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Первая лига, 2 апреля 2023 года

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    «СКА-Хабаровск»
    «Уфа» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 11:30 мск. «Уфа» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Уфа»

    «Уфа» скромно борется за сохранение прописки в первой лиге. На текущий момент команда находится на 16 месте.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 24 сыгранных матчах уфимцы забили всего 22 мяча.

    В своем последнем поединке «Уфа» проиграла. На выезде команда уступила тульскому «Арсеналу» (2:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с хабаровчанами для команды складываются традиционно успешно. Из 5 последних поединков выиграно 2 при 3 ничьих.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Уфимцам отступать банально некуда, да и отставание от спасительной 14 позиции составляет лишь 3 очка.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчане все падают и падают в таблице. Роману Шаронову будет крайне сложно сохранить свою должность, ведь повышение в классе его команде уже вряд ли светит.

    «СКА-Хабаровск» из 4 весенних поединков проиграли 3. Более того, в них команда Шаронова не забила ни разу.

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    • В предыдущем туре «СКА-Хабаровск» смог разжиться 1 баллом. Команда Шаронова расписала сухой паритет с «Енисеем».

    Отставание от 4 места составляет уже 7 очков. Да и при такой невыразительной игре хабаровчане уже могут забыть даже о стыках.

    «СКА-Хабаровск» наверняка постарается наконец-то забить. Пора бы команде Шаронова прибавлять, особенно с учетом неплохого подбора игроков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 2.12.

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    На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.36.

    Хозяева проводят неудачный отрезок, и явно намерены поправить свои турнирные дела.

    Наш прогноз — Победа «Уфы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.

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    «Уфа» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Очередная неудача хабаровчан?
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