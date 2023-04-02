«Уфа» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 11:30 мск. «Уфа» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

«Уфа» скромно борется за сохранение прописки в первой лиге. На текущий момент команда находится на 16 месте.

Главным бичом команды является слабая атака. В 24 сыгранных матчах уфимцы забили всего 22 мяча.

В своем последнем поединке «Уфа» проиграла. На выезде команда уступила тульскому «Арсеналу» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с хабаровчанами для команды складываются традиционно успешно. Из 5 последних поединков выиграно 2 при 3 ничьих.

В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Уфимцам отступать банально некуда, да и отставание от спасительной 14 позиции составляет лишь 3 очка.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане все падают и падают в таблице. Роману Шаронову будет крайне сложно сохранить свою должность, ведь повышение в классе его команде уже вряд ли светит.

«СКА-Хабаровск» из 4 весенних поединков проиграли 3. Более того, в них команда Шаронова не забила ни разу.

В предыдущем туре «СКА-Хабаровск» смог разжиться 1 баллом. Команда Шаронова расписала сухой паритет с «Енисеем».

Отставание от 4 места составляет уже 7 очков. Да и при такой невыразительной игре хабаровчане уже могут забыть даже о стыках.

«СКА-Хабаровск» наверняка постарается наконец-то забить. Пора бы команде Шаронова прибавлять, особенно с учетом неплохого подбора игроков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 2.12.

На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.36.

Хозяева проводят неудачный отрезок , и явно намерены поправить свои турнирные дела.

Наш прогноз — Победа «Уфы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.