Агент Бальде отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Спартака»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака», прокомментировал информацию о том, что футболист может покинуть московский клуб.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов расстаться в большей частью легионеров, в том числе с Бальде.

«Может ли Бальде летом покинуть "Спартак"? Нет», — сказал агент, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Бальше провел в чемпионате России два матча, в которых не отметился результативными действиями. Почти всю первую половину сезона сенегалец пропустил из-за дисквалификации.

Напомним, ранее стали известны трансферные планы «Спартака» на лето.