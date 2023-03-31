Агент Бальде отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Спартака»

Кейта Бальде Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов расстаться в большей частью легионеров, в том числе с Бальде.
«Может ли Бальде летом покинуть "Спартак"? Нет», — сказал агент, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Бальше провел в чемпионате России два матча, в которых не отметился результативными действиями. Почти всю первую половину сезона сенегалец пропустил из-за дисквалификации.
Напомним, ранее стали известны трансферные планы «Спартака» на лето.